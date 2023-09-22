اختيار هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

أعلن النجم الشاب ميدو عادل أحد ضيوف المؤتمر الصحفي الأول لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن اختيار المنتج هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا للمهرجان.

وأعرب المنتج هشام سليمان عن سعادته واعتزازه باختياره أمينًا عاما للجنة العليا للمهرجان، موضحا أن وجوده بالمهرجان شرف كبير له خاصة أنه يسعد ويعتز كثيرا بتواجده في الفعاليات التي تختص بالشباب فمنذ بداية رحلته كان دائما يتمنى من يدعمه ويعطيه دفعه ويساعده.

ميدو عادل يعلن اختيار المنتج هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

ووعد المنتج هشام سليمان بدعم الشباب وترشيحهم من خلال زملائه المنتجين؛ ليشاركوا في أعمال للدراما التلفزيونية؛ ليكون لديهم فرصة أكبر للظهور والانتشار.

يذكر أن المؤتمر الصحفي الأول لمهرجان شرم الشيخ حضره الدكتورة سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد سكالمني والنجم الشاب ميدو عادل ومجموعة كبيرة من النقاد والصحفيين والمسرحيين.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ نوفمبر المقبل ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتور انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كشفت الدكتورة سميرة محسن والتي تحمل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ،اسمها ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان دولة ضيف الشرف ، أن هناك ميجا ستار سيكرم خلال تلك الدورة ، ويعد واحد من تلاميذها وكان هو إهداء منها لأبنائها مازن الغرباوي وإنجي البستاوي لأن دأبهم وسعيهم الدائم لتطوير المهرجان لابد وأن يكلل بتكريم واحد من أهم نجوم مصر في الوقت الحالي.