الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اختيار هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

هشام سليمان
هشام سليمان

أعلن النجم الشاب ميدو عادل أحد ضيوف المؤتمر الصحفي الأول لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن اختيار المنتج هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا للمهرجان.

وأعرب المنتج هشام سليمان عن سعادته واعتزازه باختياره أمينًا عاما للجنة العليا  للمهرجان، موضحا أن وجوده بالمهرجان شرف كبير له خاصة أنه يسعد ويعتز كثيرا بتواجده في الفعاليات التي تختص بالشباب فمنذ بداية رحلته كان دائما يتمنى من يدعمه ويعطيه دفعه ويساعده.  

ميدو عادل يعلن اختيار المنتج هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

ووعد المنتج هشام سليمان بدعم الشباب وترشيحهم من خلال زملائه المنتجين؛ ليشاركوا في أعمال للدراما التلفزيونية؛ ليكون لديهم فرصة أكبر للظهور والانتشار.

يذكر أن المؤتمر الصحفي الأول لمهرجان شرم الشيخ حضره الدكتورة سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد  سكالمني والنجم الشاب ميدو عادل ومجموعة كبيرة من النقاد والصحفيين والمسرحيين.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ نوفمبر المقبل ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتور انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كشفت الدكتورة سميرة محسن والتي تحمل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ،اسمها ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان دولة ضيف الشرف ، أن هناك ميجا ستار  سيكرم  خلال تلك الدورة ، ويعد واحد من تلاميذها وكان هو إهداء منها لأبنائها مازن الغرباوي وإنجي البستاوي لأن دأبهم وسعيهم الدائم لتطوير المهرجان لابد وأن يكلل بتكريم واحد من أهم نجوم مصر في الوقت الحالي.

هشام سليمان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المسرح

مواد متعلقة

البرومو الأول لمسلسل "على باب العمارة" وموعد عرضه

في ذكرى وفاته.. اللحظات الأخيرة خلال رحلة هشام سليم مع السرطان

بينها "فوى فوى فوى".. قائمة الأفلام العربية المنافسة على جوائز الأوسكار

سمسم شهاب يطرح أحدث أعماله الغنائية "دولارات دولارات" (فيديو)

في ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسي.. حقيقة عدم رؤيته للكعبة

أكتوبر المقبل.. معكم منى الشاذلى يبدأ موسمه الجديد على "ON"

انتهاء صلاة الجنازة على والدة دينا الشربينى.. والجثمان يتجه لمقابر الأسرة

الاثنين ..أمسية فنية لفرقتي "الحضرة والموسيقية" بالمركز القومي للمسرح

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض مصر لمنخفض جوى

بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

كواليس تصريحات أوسوريو عن لاعبى الدورى المصرى والتدخين والشيشة

اتحاد الصناعات يناشد الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

ضبط 20 ألف عبوة حلوى فى مصنع بير سلم بالغربية

كشف لغز قتل سائق سيارة أجرة وسرقته فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة