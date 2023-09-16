السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

بحضور سميحة أيوب وسميرة محسن.. "شرم الشيخ للمسرح" يكشف تفاصيل الدورة الثامنة

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، خلال مؤتمر صحفي، عن ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، وهي دولة إيطاليا، بالمركز الثقافي الإيطالي، يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 سبتمبر، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة الكببرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتورة سميرة محسن شخصية الدورة الثامنة، والمخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والنجم الدكتور مجدي كامل عضو اللجنة العليا للمهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي السيد ديفيد اسكالماني، وبعض أعضاء السفارة الإيطالية، وكذلك بعض أعضاء اللجنة العليا ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة.

حرص دائم على مشاركة المسرح الإيطالي


وقال الفنان مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس المهرجان، إن اختيار دولة إيطاليا لتكون ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان آتى تجسيداً لحرصنا الدائم على مشاركة المسرح الإيطالي، وتقديراً لمشاركتها الكبيرة خلال الدورات السابعة الماضية من المهرجان، حيث شاركت بفاعليات المهرجان سواء عروض أو ورش أو ندوات، وحصلت إيطاليا على العديد من جوائز المهرجان.

وتابع: "من أهم مشاركات إيطاليا بالمهرجان عرض "صراع الارض المقدسة" فى الدورة الأولى، وعرض "المزرعة" فى الدورة الثانية، عرض "وهم" في الدورة الرابعة، عرض "الزهور الأخيرة" في الدورة السادسة، عرض "سوفت رينز" في الدورة السابعة والذي حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل سينوغرافيا، وكانت من المشاركات المميزة أيضا اليوم الإيطالي بحضور المستشار الثقافي الإيطالي العام السابق.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

شرم الشيخ للمسرح شرم الشيخ للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي تفاصيل الدورة الثامنة بحضور سميحة أيوب وسميرة محسن سميحة ايوب سميرة محسن

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