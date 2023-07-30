الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي يلتقي سفير تونس لمناقشة المشاركة بالدورة الثامنة

رئيس مهرجان شرم الشيخ
رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي يلتقي سفير تونس

استقبل السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في مقر السفارة، وذلك لمناقشة المشاركة التونسية، وبحث سبل التعاون وتبادل الأنشطة الثقافية والفنية خلال الدورتين المقبلتين الثامنة والتاسعة، وتأتي تلك الزيارة تأكيدا لأهمية تكثيف التبادل الثقافي والفني بين مصر وتونس .

يذكر أن الجمهورية التونسية دائما حاضرة بقوة في المهرجانات الفنية المصرية بشكل عام، والمسرح التونسي بشكل خاص يشارك في كل المهرجانات المصرية، وتقدم للدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حتي الآن أكثر 25 عرضا مسرحيا في فروع مسابقات المهرجان المختلفة، والتي تأمل في المشاركة بالدورة الثامنة المزمع عرضها خلال الفترة من 25 إلي 30 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

دورته الحالية تحمل اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الحالية اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

مهرجان شرم الشيخ الدولي المشاركة التونسية مناقشة سفير تونس يلتقى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي

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