بينها "فوى فوى فوى".. قائمة الأفلام العربية المنافسة على جوائز الأوسكار

انضمت مصر مؤخرًا إلى قائمة البلدان العربية التي أرسلت فيلمًا للترشيح على جائزة أفضل فيلم أجنبي على مستوى العالم، أملا في الوصول إلى القائمة النهائية التي تضم خمسة أفلام بجائزة الأوسكار في نسختها الـ96، والتي تقام على مسرح دولبي الشهير بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعلن الأفلام على مستوى العالم يناير 2024، على أن يجري اختيار الفيلم الفائز في مارس.

مصر ترشح فيلم فوى فوى فوى للأوسكار

أرسلت مصر فيلم “فوي فوي فوي” للمخرج عمر هلال إلى قوائم الترشيح المبدئية للأوسكار، وذلك بعد العديد من الأخبار التي تحدثت عن عدم توافر عمل مصري يصلح للترشيح، لكن الإعلان جاء سريعًا من اللجنة المختصة باختيار الفيلم المصري المشاركة في الأوسكار، عقب عرضه للجمهور مؤخرًا.

المغرب ترشح فيلم “كذب أبيض”

وعلى نفس المنوال، أعلن المركز السينمائي المغربي ترشيح فيلم “كذب أبيض” للمخرجة أسماء المدير للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة القادمة للجوائز الأشهر عالميا بمجال السينما، وهو من إخراج أسماء المدير وهو عمل وثائقيً.

تونس ترشح فيلم بنات ألفة للاوسكار

كما رشح المركز الوطني للسينما والمعني بترشيح الفيلم التونسي للأوسكار فيلم "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية لتمثيل تونس في الجائزة نفسها.

الفيلم قصة حقيقية كتبتها وأخرجتها كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وبطولة هند صبري، وتم تصويره في تونس العام الماضي، وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

العراق ترشح فيلم “جنائن معلقة” للاوسكار

كما أعلنت دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة العراقية ترشيح فيلم “جنائن معلقة” للمخرج أحمد ياسين للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة الأشهر سينمائيا، الفيلم بطولة جواد الشكرجي ووسام ضياء وكان عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي عام 2022.