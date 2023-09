بعد 20 عاما.. لماذا انسحبت شبكة سكاى من بث حفل جوائز الأوسكار؟

أعلنت شبكة ITV "آي تي في" البريطانية أنها ستكون الشريك الحصري لبث حفل توزيع جوائز الأوسكار في الدورة الـ 96، الذي سيقام يوم الأحد 10 مارس 2024، ويأتي ذلك بعد انسحاب شبكة سكاي من بث وتغطية حفل توزيع جوائز الأوسكار والتي استحوذت على البث منذ 20 عاما، بعد انخفاض أرقام المشاهدة، حسبما كشفت وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية.

شبكة آي تي في تعقد صفقة جديدة مع ديزني

وسيتم بث الحفل مباشرة من مسرح دولبي إلى غرف المعيشة في جميع أنحاء المملكة المتحدة من خلال قنوات الشبكة ITV1 وITVX، كجزء من صفقة جديدة متعددة السنوات مع شركة ديزني للترفيه.

وقال دارين نارتي، مدير عمليات الاستحواذ الأول في شبكة آي تي في: "يسعدنا أن نكون قادرين على تقديم وبث حفل توزيع جوائز الأوسكار حصريًا لعشاق الأفلام في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يعزز ويكمل التزامنا تجاه السينما عبر شبكتنا".

وأضاف: "لدينا بالفعل مجموعة رائعة تضم أكثر من 250 فيلمًا روائيًا متاحًا على قناة ITVX في أي وقت ونتطلع إلى مشاركة حدث توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام مع مشاهدينا".

ومن جهته، قال بيل كرامر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار": "لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بالشراكة مع شبكة ITV في تقديم جوائز الأوسكار للمشاهدين في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وتابع: "إن حفل توزيع جوائز الأوسكار هو احتفال بالسينما العالمية حيث يتم تكريم الأفلام وفناني السينما من جميع أنحاء العالم، إن دعم شبكة آي تي في لعرض الجوائز الدولي الخاص بنا هو شهادة على تفانيها العميق في مجال السينما"، وفقا لمجلة هوليوودر ريبورتر الأمريكية.

لماذا انسحبت شبكة سكاي من تغطية الحدث؟

على الرغم من أنه قد تابع أكثر من 57 مليون أمريكي مشاهدة فيلم "تيتانيك" وهو يفوز بـ 11 جائزة أوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته السبعين في عام 1998، وهو أكبر عدد من المشاهدين في التاريخ، إلا أن أرقام المشاهدة لحفل توزيع جوائز الأوسكار مارس 2023 في المملكة المتحدة قد انخفضت على قناة سكاي سينما، حيث ورد أن 35 ألف شخص شاهدوا حدث هذا العام مباشرة على القناة مقارنة بما يقرب من 60 ألف شخص في عام 2022.

ويواجه المذيعون في شبكة سكاي مناخًا اقتصاديًا صعبًا ويبحث الكثيرون عن كيفية تحقيق الربح.

وكانت قد استحوذت شبكة سكاي على حقوق البث لحفل توزيع جوائز الأوسكار من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في عام 2004، وكانت التغطية عادةً ما بين الساعة 11 مساءً و5 صباحًا.

أما في الولايات المتحدة يتم عرض تغطية الحفل في الولايات المتحدة على قناة "أيه بي سي" " ABC" وقد استضاف الحفل هذا العام نجم البرامج الحوارية والممثل الكوميدي جيمي كيميل.

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم في الدورة الـ95

كان قد شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الدورة الـ95، الذي استضافه جيمي كيميل، سيطرة فيلم "كل شيء في كل مكان في وقت واحد" " Everything, Everywhere All At One" بسبعة جوائز للأوسكار.

حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم، بالإضافة إلى جوائز الأوسكار للنجوم ميشيل يوه، وكي هوي كوان، وجيمي لي كيرتس، كما فاز الثنائي الإخراجي دانييلز بجائزة أفضل إخراج للفيلم.