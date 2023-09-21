الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أكتوبر المقبل.. معكم منى الشاذلى يبدأ موسمه الجديد على "ON"

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

حصلت مجموعة قنوات "ON TV" على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبذلك ينتهي بث البرنامج على شاشة "CBC" في سبتمبر الجاري، ويبدأ موسمه الجديد على شاشة ON TV مع بداية أكتوبر المقبل.

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انتقال معكم منى الشاذلي

على مدار 10 سنوات، حقق برنامج "معكم منى الشاذلي" نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية، وسيكون الانتقال إلى "ON TV" استمرارًا لصيغته الناجحة التي تحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.

وحصد البرنامج - بفقراته المتنوعة بين الإنسانية والثقافية والاجتماعية والفنية- العديد من الجوائز والتكريمات والاستفتاءات كأفضل برنامج في عدد كبير من بلدان العالم العربي.

ونجحت برامج قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تصدَّر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بحلقات عيد الأضحى المبارك، وأدخلت الضحك والسعادة إلى قلوب الجمهور من خلال عدد من الفقرات والحلقات المميزة التي تم اختيار نجومها بعناية كبيرة للغاية ممن لهم رصيد ومحبة لدى الجمهور ومن بين تلك البرامج "معكم منى الشاذلي" للإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC الذي أحدث ضجة في عيد الأضحى بحلقاته المميزة.

برنامج "معكم" نجح في أول أيام العيد في تصدَّر قائمة الأكثر رواجًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد استضافة أمير كرارة ومحمد عبدالرحمن ومحمد أنور، كما نجح عدد من مقاطع الحلقة في دخول قائمة الأكثر مشاهدة على موقعي يوتيوب وفيسبوك.

أبطال حرب أهلية في برنامج معكم منى الشاذلي استفتاء معكم منى الشاذلي الموسم الجديد من برنامج معكم منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلي حلقة معكم منى الشاذلي

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