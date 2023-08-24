منى الشاذلي: حلقة صيفية في العلمين الجديدة والجمهور هو البطل مع أمين بودشار

أعلنت الإعلامية منى الشاذلي عن حلقة جديدة من برنامج "معكم" عبر قناة cbc، من العلمين الجديدة.

وقالت الإعلامية منى الشاذلي خلال تقديمها برنامج "معكم" عبى قناة cbc، سنقدم حلقة صيفية من العلمين الجديدة، من مهرجان العالم علمين، المهرجان الصيفي الذي يشهد كل يوم فعاليات ممتعة ومختلفة، وسنقدم حلقة جديدة من برنامج "معكم" بمضمون مختلف، حيث أن المضمون المعتاد هو وجود سوبر ستار ونتفاعل معه، إنما اليوم سيكون السوبر ستار هو الجمهور، وذلك في تجربة جميلة نستمتع بها جميعًا.

وأوضحت الإعلامية منى الشاذلي أن ضغوط الحياة والتوتر والربكة بداخلنا وخارجنا، جعلتنا ننسى أن هناك الكثير من الأشياء الجميلة التي من الممكن أن تشعرنا بالبهجة والسعادة، مثل "قعدة أو لمة حلوة" نغني فيها مع بعض من غير حسابات، وفيها لا نستمتع فقط بنغمة أو معنى وإنما أيضًا نستمتع بذكريات، معقبة: "إحنا محتاجين نسرق ساعتين من الزمن في دفء الكلمة والمعنى".

وأشارت إلى أن المشاركين والصانعين لهذه الساعات التي سنسرقها من الزمن هم ضيوف وأحباب ممثلين في الفرقة الموسيقية القادمة من المغرب، مع المايسترو أمين بودشار والتي نقدم لهم كل التحية.