متعة على شواطئ العلمين الجديدة بألحان أمين بودشار

استعرض برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو بعنوان "متعة علي شواطئ العلمين الجديدة بألحان أمين بودشار".

وعرض الفيديو موسيقي رائعة وألحان جميلة للفريق المشارك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

وداخل الفيديو يظهر تفاعل الجمهور الجميل والرائع مع مقطوعة "موزابيكا" من ألحان أمين بودشار.

وفي حلقة خاصة جدا، يعيش جمهور برنامج "معكم منى الشاذلي" أجواء مميزة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، خلال الحفل الذي أقيم بقيادة المايسترو المغربي أمين بودشار على مسرح سمارت بالعلمين الجديدة.

وتذاع فعاليات الحفل بدءًا من اليوم الخميس، وغدا الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على فضائية cbc، وذلك وسط وجود كثيف كان الجمهور هو البطل؛ حضور من كافة الأعمار، أطفال وشباب، رجال وسيدات، والكل في حالة تفاعل، يغني خلف المايسترو المغربي بكل حماس.