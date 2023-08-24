بث مباشر لانطلاق مهرجان القاهرة للدراما من العلمين

تقدم قناة dmc بثًا مباشرًا لبدء افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الثانية والمقامة في العلمين الجديدة وبالتحديد في منطقة نورث الإسكوير؛ للاحتفال بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية.

والمهرجان برئاسة الفنان يحيى الفخراني، ويشهد حضور عددًا كبيرًا من نجوم الدراما لحضور حفل الافتتاح والذي يقام بطريقة مميزة خاصة أنه يقام على الشاطئ.

تامر حسني مفاجأة الحفل

يعد تامر حسني هو مفاجأة حفل الافتتاح الليلة كما أنه سيقام “لايت شو” والمهرجان تنظمه نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.