من الإسكندرية.. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل قصة فيلم الإسكندراني

يواصل المخرج خالد يوسف، تصوير احداث فيلمه الجديد الإسكندراني، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

تفاصيل تصوير العمل في الإسكندرية

وعلمت “الدستور” من مصادرها، أن المخرج خالد يوسف سافر إلى الإسكندرية لمعاينة مواقع التصوير بعدد من الأماكن بالمحافظة، وتضم مناطق تصوير الفيلم “الكورنيش وعدد من شوارع المدينة”.

وأكدت المصادر أن التصوير يستمر لبضعه أيام.

قصه فيلم الاسكندراني

وكشفت المصادر عن تفاصيل قصة الفيلم، والتي تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم اخلاف بينه ووالده “بيومي فؤاد” وابنه “العوضي” ومحمود حافظ.

وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخص ناجح ويتزوج من “زينة” وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالاكشن.

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي

أبطال فيلم الاسكندراني للمخرج خالد يوسف وتفاصيل تعاونه مع احمد العوضي

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائي، خاصة بعدما نجح العوضي خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.