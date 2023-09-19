الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم ياسر صادق في دورته الـ 8

الفنان القدير ياسر
الفنان القدير ياسر صادق

أعلنت الدكتورة انجي البستاوي مدير عام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي  خلال المؤتمر الصحفي الأول للمهرجان الذي أقيم بالمركز الثقافي الإيطالي عن تكريم المهرجان الفنان القدير ياسر صادق بدرع سميحة أيوب التقديري  احتفالا  وتقديرا  لمسيرته الفنية .

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تفاصيل أعمال الفنان ياسر صادق

الفنان ياسر صادق هو ممثل ومخرج قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية تخرج من كلية التجارة شعبة إدارة أعمال عام ١٩٨٥م،  وترأس فريق التمثيل بالكلية وحصل على جوائز عديدة بالمسرح الجامعي ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج منه عام ١٩٩٤ وشغل منصب مدير عام المسرح الحديث،  ومنصب وكيل وزارة الثقافة،  ورئيس المركز القومي للمسرح  والموسيقي والفنون الشعبية كانت بداياته الفنية عام ١٩٨٩ م في مسرحية " تخاريف " ثم قدم العديد من العروض المسرحية منها على سبيل المثال " حوش بديعة " ، " يوم أن قتلوا الغناء " ، " سي علي وتابعه قفه" ، " حب رايح جاي "  تجاوزت أعماله ٨٠ عملا بين المسرح والتلفزيون والسينما.

ومؤخرا تقلد منصب مدير المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر،  ومن أهم أعماله التلفزيونية بيت العيلة عام ١٩٩٢ إخراج حسين حلمي المهندس وتأليف فرج محمد وبطولة سهير المرشدي وجميل راتب وفايزة كمال ، مسلسل دهب قشرة عام ١٩٩٨م إخراج أحمد صقر، مسلسل جائزة نوفل عام ٢٠٠٢م  إخراج عمرو عابدين

حضر المؤتمر  المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد سكالمني،  والفنانة الدكتور سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة،  والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان،  وعدد كبير من المسرحيين والفنانين والإعلاميين منهم النجم الشاب ميدو عادل ، الفنان عمرو القاضي والناقد باسم صادق والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا،  والفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث والمخرج المسرحي زهير عبد الكريم ومجموعة كبيرة من الفنانين والمسرحيين.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من ٢٥- ٣٠ نوفمبر،  ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب وتحمل الدورة الثامنة اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن،  وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء

الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي شرم الشيخ الدولي شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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