"السينمائيين" تنعى أشرف مصيلحى.. وهذا ما طالبت به الجمهور

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسه مسعد فودة، الفنان الراحل أشرف مصيلحي، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة.

وقالت النقابة، في بيان لها: "نقابة المهن السينمائية تنعي الفنان القدير/ أشرف مصيلحي

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

وتابعت قائلةً: "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الفنان القدير/ أشرف مصيلحي- زوج الزميلة المخرجة منال الصيفي- ووالد الزميل/ كريم مصيلحي (شُعبة التصوير)، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

الفنانون ينعون أشرف مصيلحي

وحرص الفنان نبيل الحلفاوي، على نعي مصيلحي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفنان أشرف مصيلحي وجعل مثواه الجنة. خالص العزاء لأسرته الكريمة ومحبيه وألهمهم الصبر والسكينة".

ونعى الفنان حسين فهمي الراحل أشرف مصيلحي، من خلال منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قائلا: "أتقدم ببالغ الحزن والمواساة في وفاة الفنان أشرف مصيلحي وادعو الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان".

وظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ26 عاماً، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية، وسرعان ما استطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتليفزيون المصري، حتى إن أعماله بلغت أكثر من 70 عملا موزعة بين السينما والتليفزيون والمسرح.

كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش إجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكان آخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.