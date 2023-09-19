عروض نادي سينما المرأة للمركز القومي للسينما بالهناجر (صور)

أقيمت مساء أمس فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، حيث أقيم العرض الأول لفيلم "مفترق طريق" تأليف وإخراج "بثينة الناصري" كما تم عرض فيلم "ورد" إخراج أسامة القزاز وفيلم "سواح" إخراج منى يحيى.



يذكر أن فيلم “مفترق طريق” مقتبس عن قصة (القطار المسافر) للكاتبة بثينة الناصري وهي قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقي علي الجبر وألحان أستاذ الموسيقى العراقي المرواتي د. عمار أحمد وغناء الفنان رنيم قطيط والفنانة هبة الجزار.

تفاصيل ندوة الناقدة شاهندة محمد

وبعد عرض الأفلام، أقيمت ندوة نقدية أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويُعقد الاثنين الثالث من كل شهر، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي فنيًا، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

كما أقام نادي سينما المرأة، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، عرضًا للفيلم الأول "مفترق طرق"، تأليف وإخراج "بثينة الناصري"، كما تم عرض فيلم "ورد" إخراج "أسامة القزاز" وفيلم "سواح" إخراج "منى يحيى"، وذلك أمس الإثنين الموافق ١٨ سبتمبر في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الخامسة مساءً.

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