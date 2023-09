قبل عرضه بساعات.. تفاصيل الحلقة الأولى من برنامج "بيت مراد"

تُعرض اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج "بيت مراد" على قناة "ON"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يقدم البرنامج الكاتب أحمد مراد، وتظهر معه في الحلقات ابنته "فاتيما"، وتناقش بعض الكتب التي أثرت في تكوينها، ليتم ترشيحها لأبناء جيلها من المراهقين.

وسيكون The Chemistry Between Us للكاتب لـ"لاري يونج" أول الكتب التي ستتم مناقشتها في الحلقة الأولى من البرنامج، وكذلك كتاب Talking to Strangers للكاتب "مالكوم جلادويل".

تفاصيل برنامج "بيت مراد"

برنامج "بيت مراد" هو برنامج ثقافي بشكل مختلف من حيث التنفيذ، ويعتمد على المواقف الدرامية التي تجمع بين أحمد مراد وفاتيما داخل منزلهما، وستؤدي هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلقًا بالأحداث التي تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب "مراد" الذي يمتلك العديد من خبرات الحياة، وكذلك وجهة نظر "فاتيما" التي تمثل الجيل الجديد.

البرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، ويعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة والنصف على قناة "ON".