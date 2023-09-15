تفاصيل أغاني الليثي وشيبه وطارق شئلشه في فيلم "حمص وحلاوة"

أوشك المخرج أحمد البدري على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه الجديد "حمص وحلاوة"، الذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء الشعبي، وعلى رأسهم محمود الليثي وعبد الباسط حمودة وأحمد شيبه.

ويتضمن العمل عددًا كبيرًا من الأغاني التي تعتمد على الديو بين مطربي العمل.

العمل من إنتاج السبكي، وقد انتهى المطرب الشعبي طارق شئلشه من تسجيل عملين غنائيين ضمن أحداث الفيلم الجديد "حمص وحلاوة"، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من مطربي الغناء الشعبي، وعلى رأسهم محمود الليثي وعبد الباسط حمودة.

وقام طارق بتسجيل أغنيتين للعمل، الأولى تحمل اسم "كدابين" مع المطرب أحمد شيبه، وهي من كلمات محمود العربي ووليد رياض، وألحان منعم وتوزيع إسلام شيبسي، وقد تم الانتهاء من تسجيلها منذ أيام قليلة.

كما يشارك طارق خلال أحداث العمل بأغنية مع المطرب محمود الليثي تحمل اسم "يا عبده"، وهي دويتو بينه وبين الليثي والمطربة يسرا، وسيتم طرحها داخل أحداث العمل كأحد الأغاني الدعائية للفيلم.

أحداث فيلم "حمص وحلاوة"



الفيلم يدور قصته في إطار كوميدي رومانسي، حيث يتناول قصة 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، تقابلهم فنانة خلال أحداث العمل، وتقع بينهم قصة حب من طرف واحد.

أبطال فيلم حمص وحلاوة

"حمص وحلاوة" بطولة حجاج عبد العظيم ويضم عددًا من نجوم الغناء الشعبي، مثل: أمينة ومحمود الليثي ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوي وحسن الخلعي، وهو من تأليف سيد السبكي.

ويستلهم اسم الفيلم من شخصيات فيلم "سمع هس" الذي قدمه المخرج شريف عرفة عام 1991، وكان من تأليف مهر عواد وبطولة ممدوح عبدالعليم وليلى علوي وأحمد بدير وحسن كامي.

احمد شيبه وطارق شئلشه وعبدالباسط

احمد شيبه وطارق شئلشه وعبدالباسط