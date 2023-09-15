"فوي فوي فوي" يتصدر إيرادات الخميس في ثاني أيام عرضه بالسينمات

تصدر فيلم “فوي فوي فوي” إيرادات السينما المصرية في ليلة الخميس، بعد عقب عرضه بيوم واحد فقط، بإيراد بلغ 897,844 جنيه، ليكون إجمالي ما حققه في يومان هو مليون و250 ألف جنيه، وهو إيراد تصاعدي من المنتظر أن يزيد خلال الأيام المقبلة.

العمل احتفل صناعه بطرحه قبل يومين في سينما مول مصر، بحضور جميع نجومه وعلى رأسهم الفنان محمد فراج، وذلك بتواجد حشد كبير من الجماهير الذين شاهدوا العمل بدعوات شخصية، وسط حضور نجوم العمل الجديد.

وعبر الفنان محمد فراج، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش العرض الخاص للفيلم مؤخرًا، عن سعادته بالاشتراك في العمل الذي أشار إلى أنه عمل من الأعمال المهمة التي ستعيش مع الجمهور لفترات طويلة بسبب قصته المتنوعة ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية التي تعبر عن بعض الأشخاص، لافتًا إلى أن العمل دارت قصته عن قصة حقيقية.

قصة فيلم فوي فوي فوي

ڤوي! ڤوي! ڤوي! هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

فيلم "فوى فوى فوى" تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.