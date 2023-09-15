الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فوي فوي فوي" يتصدر إيرادات الخميس في ثاني أيام عرضه بالسينمات

بسنت وفراج
بسنت وفراج

تصدر فيلم “فوي فوي فوي” إيرادات السينما المصرية في ليلة الخميس، بعد عقب عرضه بيوم واحد فقط، بإيراد بلغ 897,844 جنيه، ليكون إجمالي ما حققه في يومان هو مليون و250 ألف جنيه، وهو إيراد تصاعدي من المنتظر أن يزيد خلال الأيام المقبلة.

العمل احتفل صناعه بطرحه قبل يومين في سينما مول مصر، بحضور جميع نجومه وعلى رأسهم الفنان محمد فراج، وذلك بتواجد حشد كبير من الجماهير الذين شاهدوا العمل بدعوات شخصية، وسط حضور نجوم العمل الجديد.

txt

تامر حسنى يقود حملة تبرع لدعم الشعبين الليبي والمغربي

txt

مشاريع مصر في القارة السمراء وحفل فشودة في "زووم إفريقيا"

txt

السبت.. عودة لميس الحديدي لتقديم برنامجها "كلمة أخيرة"

txt

مهمة انتحارية.. طرح الإعلان الرسمى لفيلم حسن المصرى (فيديو)

txt

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

txt

"بيت مراد".. برنامج ثقافى درامى يُعرض على "ON" اعتبارًا من الجمعة

txt

الصور الأولى.. انطلاق أولى جلسات تصوير فيلم "الإسكندرانى" لـ أحمد العوضى

txt

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

txt

خلال أسبوعه الأول.. هل يواصل فيلم دنزل واشنطن تصدر الإيرادات؟

txt

بعد سرقة لحن "أنا لو أذيته" لحماقى.. الملحن: "مفيش أى رقابة"

وعبر الفنان محمد فراج، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش العرض الخاص للفيلم مؤخرًا، عن سعادته بالاشتراك في العمل الذي أشار إلى أنه عمل من الأعمال المهمة التي ستعيش مع الجمهور لفترات طويلة بسبب قصته المتنوعة ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية التي تعبر عن بعض الأشخاص، لافتًا إلى أن العمل دارت قصته عن قصة حقيقية.

قصة فيلم فوي فوي فوي

ڤوي! ڤوي! ڤوي! هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

فيلم "فوى فوى فوى" تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

فيلم “فوي فوي فوي” بوسترات فيلم فوي فوي فوي إيرادات فيلم فوي فوي فوي فيلم فوى فوى فوى عرض خاص فيلم فوي فوي فوي

مواد متعلقة

تامر حسنى يقود حملة تبرع لدعم الشعبين الليبي والمغربي

مشاريع مصر في القارة السمراء وحفل فشودة في "زووم إفريقيا"

السبت.. عودة لميس الحديدي لتقديم برنامجها "كلمة أخيرة"

مهمة انتحارية.. طرح الإعلان الرسمى لفيلم حسن المصرى (فيديو)

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

"بيت مراد".. برنامج ثقافى درامى يُعرض على "ON" اعتبارًا من الجمعة

الصور الأولى.. انطلاق أولى جلسات تصوير فيلم "الإسكندرانى" لـ أحمد العوضى

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": الجيش الصومالى يحبط هجومًا بسيارة ملغومة فى وسط البلاد

في ذكرى ميلاده.. نساء في حياة الراحل إسماعيل يس

قبل افتتاحهما رسميًا.. وضع اللمسات الأخيرة بمحطتى مترو إمبابة والقومية (صور)

هروب قائد سيارة تسبب في مصرع مواطن دهسا أمام سوق العبور

عاجل.. تحذيرات فى أمريكا من هجمات إرهابية مع قرب موعد انتخابات 2024

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس