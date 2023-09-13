خلال أسبوعه الأول.. هل يواصل فيلم دنزل واشنطن تصدر الإيرادات؟

انطلق بدور العرض المصرية على مدار أكثر من أسبوع، فيلم “ The Equalizer” وهو الجزء الثالث من العمل الذي عرضت أول مواسمه عام 2014، وحقق حالة نجاح كبير لنجم الاوسكار الامريكي دنزل واشنطن.

إيرادات فيلم دينزل واشنطن الجديد في مصر

الفيلم تم طرحه بمصر منذ أسبوع وحقق إيرادات وصلت إلى 3 ملايين جنيه، حيث من المتوقع أن يتضاعف الرقم خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن العمل من المرجح تواجده في دور العرض المصرية لمدة أسبوع أوأسبوعين ايضًا.

تفاصيل الفيلم الجديد لدينزل واشنطن

وتدور أحداث الفيلم الجديد للنجم الأمريكي دينزل واشنطن Equalizer 3 في إطار من الإثارة والأكشن، حيث يجد روبرت ماكول نفسه في منزله بـ جنوب إيطاليا، لكنه يكتشف أن أصدقائه يخضعون لسيطرة زعماء المافيا، والعمل يضم عدد من المشاهد المميزة والمشوقة.

مشاركة عربية بأحداث فيلم دينزل واشنطن

ويضم فيلم Equalizer 3 عددًا من النجوم المميزين منهم وبينهما ممثلين من دول عربية، فهو من بطولة ديفيد دينمان، أوجينيو ماستراندريا، ريمو جيروني، جايا سكوديلارو، أندريا دوديرو، أندريا سكاردوزيو، بالإضافة إلى مشاركة الممثل المغربي زكريا حمزة، والممثلة التونسية سونيا بن عمار، وغيرهم من الممثلين.

ايرادات فيلم دينزل واشنطن حول العالم

واحتل فيلم The Equalizer 3 المركز الثاني بإيرادات بلغت 12.1 مليون دولار في أمريكا لهذا الأسبوع، مما يجعل إجمالي عائدات أحدث أفلام دينزل واشنطن العالمية تبلغ 107.7 مليون دولار.

دنزل واشنطن‏ هو أحد الممثلين الكبار في هوليوود، حصل على جائزة سيسيل ب. دوميل الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الثالث والسبعون، تقديرًا لعدد من بطولاته في العديد من الأفلام المتميزة، مثل "Philadelphia"، "Malcolm X"، و"Man on Fire" وغيرهم.