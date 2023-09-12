الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض "فريدة" يشارك فى مهرجان الخريف الدولى للمسرح ببلغاريا

بوستر
بوستر

يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بعرض المونودراما "فريدة" بفعاليات مهرجان الخريف الدولي للمسرح "مشاهد على مفترق الطرق" بمدينة بلوفوديف ببلغاريا.

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تفاصيل عرض فريدة 

"فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت، ومن المقرر أن يقدم العرض بمسرح بلوفوديف في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وتعد هذه المشاركة الأولى للبيت الفني للمسرح بدولة بلغاريا، تحقيقا لما يسعى إليه البيت الفني للمسرح من تواجد للمسرح المصري فى المحافل والمهرجانات دوليا.

عادل حسان مدير فرقة الطليعة يكشف كواليس العرض

يقول المخرج عادل حسان  مدير فرقة مسرح الطليعة، إن هذه هي المشاركة الدولية الثالثة لعرض "فريدة" ضمن الفعاليات الدولية، حيث قدم العرض ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢٢ بالأردن، بالإضافة إلى مشاركته بمهرجان الزرقاء للمونودراما، وقدم العرض لعدة مواسم بالقاهرة كان آخرها شهر يوليو الماضي وشهد نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.

مونودراما "فريدة" عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

وتبدأ فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت، فى تلقي طلبات التقدم للمشاركة بالدفعة الثانية من ورشة مسرح الطفل المجانية، وذلك ابتداء من غد الأحد ١٠ سبتمبر حتى ١٧ سبتمبر الجاري بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية من الثالثة مساء حتى الثامنة مساء.

ويقول المخرج محمد مرسي مدير الفرقة، إن التقديم مفتوح للأطفال من سن ٦ إلى ١٤ سنة، وتتم المقابلات الشخصية ابتداء من يوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر وفق الجدول الذي سيتم إعلانه يوم الإثنين ١٨ سبتمبر على صفحتي مسرح ليسية الحرية ومسرح بيرم التونسي، تتضمن المقابلة الشخصية تحضير الطفل لأغنية أو مشهد مسرحي.

إخراج خالد جلال الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال الدكتور خالد جلال الفنان خالد جلال رؤوف

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