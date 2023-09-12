تفاصيل عرض فيلم "هجان" ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي

شهد مهرجان تورنتو السينمائى الدولى العرض الأول لفيلم "هجّان" عالميًا، حيث من المقرر عرضه 5 مرات خلال فعاليات المهرجان، وتم عرض الفليلم مرتين حتى الآن، ضمن منافسات الدورة الـ 48 للمهرجان المقام خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر عرض الفيلم 5 مرات خلال المهرجان، وعُرض الفيلم مرتين خلال اليومين الماضيين، على ان يتم عرضه مساء اليوم الثلاثاء، ويعرض مرتين يوم الخميس المقبل، ضمن فعاليات الختام.

وتدور أحداث هذه المغامرة للمخرج أبو بكر شوقي، في عالم سباق الهجن البدوي الأسطوري عالي المخاطر.

من هو ابو بكر شوقي؟

بعد ظهوره الأول في مسابقة كان لعام 2018، يحمل فيلم "يوم الدين"، الكاتب والمخرج أبو بكر شوقي، الروح المتمردة والمنافسة الأسطورية للغرب الأمريكي إلى الصحاري المترامية الأطراف في غرب آسيا، حيث ينظم مغامرة بلوغ سن الرشد داخل واحدة من أقدم الأماكن في المنطقة. والرياضات الأكثر شعبية .

ماهي قصة فيلم هجان؟

تدور الأحداث حول “غانم” الذي يستعد لسباق الصفوة الكبير، حيث يصنع الأبطال، هنا، بين الإسطبلات والسروج والسياط المتربة، تتضاعف هذه الرياضة الموقرة والخطرة كصراع على التاريخ، حيث يتحد كل من الفرسان وأصحاب الجمال في السعي وراء تراث العائلة.

ونشأ الأخ الأصغر والخياط البدوي مطر (عمر العطاوي) وهو يسمع “غانم” يقرأ الشعر عن جدهم الأسطوري، الذي يشار إليه فقط باسم "حجان"، وهي الكلمة العربية التي تعني الفارس. ولكن بينما يسير على خطى جده، ويبني اسمًا لنفسه في سباق تصفيات إقليمي، فإن اللعب الشرير يقطع أحلام غانم .

"هجّان" من إخراج أبو بكر شوقي، ومن تأليف وكتابة عمر شامة ومفرج المجفل وأبو بكر شوقي، والفيلم من بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي.