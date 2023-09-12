وفاة الفنانة كريمان بعد معاناة مع المرض.. وهذا موعد صلاة الجنازة

توفيت منذ ساعات قليلة الفنانة كاريمان، إحدى نجمات زمن الفن الجميل، وذلك عن عمر يناهز 86 عامًا، فهي من مواليد شهر ديسمبر لعام 1936، وذلك داخل أحد المستشفيات بعد معاناة مع المرض.

موعد صلاة الجنازة على الفنانة كريمان

وتقام صلاة الجنازة على الراحلة غدًا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر والدفنة ستكون بمقابر العائلة في ٦ أكتوبر".

ولم تستقر أسرة الراحلة على مكان إقامة عزاء الراحلة، التي قدمت عشرات الأعمال الفنية قبل أن تعتزل عالم الفن.

تفاصيل إعلان وفاة كريمان

كان أعلن شيرين الابن الوحيد للفنانة الراحلة، وفاة والدته النجمة كريمان التي صارعت المرض خلال الفترة الماضية، قائلًا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الأسطة، حرم المرحوم النائب محمود أبوالنصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا».

أبرز أعمال الراحلة كريمان

وشاركت الفنانة الكبيرة فى العديد من الأفلام، حيث كانت من نجمات الصف الأول ومن أعمالها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، جميلة بوحريد وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما، ولكنها اعتزلت بعد مسيرة ١٢ عامًا فقط من العمل الفنى.

ولدت في القاهرة، درست في مدرسة الليسيه وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو، وعملت في مسرح مدرستها، حيث قدمت «قيصر وكليوباترا»، وعملت كطفلة في الإذاعة واشتركت في ركن الأطفال وأثنى عليها بابا شارو.

كما عرفت الفنانة الراحلة كريمان بأدوار الفتاة الجميلة في العصر الذهبي للسينما المصرية، واشتهرت بدور «سلوى» بنت الجيران، في فيلم «سكر هانم» أمام الراحلين عمر الحريري وعبدالمنعم إبراهيم وكمال الشناوي وعبدالفتاح القصري.