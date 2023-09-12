الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر عبدالعزيز: اجتماعات "المتحدة" مع النقابات والمنتجين مبشرة وسنعلن نتائجها قريبًا

عمر عبدالعزيز
عمر عبدالعزيز

أكد المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، أن هناك مفاوضات مبشرة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، حول الخبر الذي تم نشره بخصوص تحديد فئات المبدعين، وهو الأمر الخارج عن السياق وغير الحقيقي تمامًا، لافتا إلى أن المفاوضات تتم لوضع حد أدنى للأجور خاصة أعضاء النقابة الخاصة بالسينمائيين، وأتخيل أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية.

عمر عبدالعزيز يؤكد أهمية الشركة المتحدة في تنوع الإنتاج

وأشار عمر عبدالعزيز في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الشركة المتحدة تتيح فكرة التنوع في الإنتاج، كما كان يحدث في الماضي، وهو الأمر الذي أتمنى أن يحدث قريبًا بشكل كبير كما هي العادة في مصر، وأن “المتحدة” تتحرك في هذا الاتجاه بشكل ناجح.

عمر عبدالعزيز الدراما المصرية في حالة تطور

وتابع "عبدالعزيز" قائلًا: "الدراما المصرية تتغير للأفضل وأتمنى أن نجد دور الفن بشكل إيجابي خلال الأيام المقبلة، في ظل التنوع بالأعمال المعروضة، والتنوع في الإنتاج".

وقال إنه في غضون أسبوع سيكون هناك اتفاقا للوصول لنهاية المفاوضات وستكون بكل الأحوال صحية للغاية وتحمل نجاحات على كافة الأصعدة ترضي كل الأطراف، فأنا مؤمن أن أي مناقشات فهي أمر صحي ويجعل الصناعة المصرية أفضل بشكل كبير مع الوقت.

الشركة المتحدة تدعو اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية لعقد اجتماع تشاوري 

ودعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية لعقد اجتماع تشاوري بين النقابتين واتحاد المنتجين لأكثر من ساعتين للاتفاق على إطار عام لما فيه الخير للصناعة.

وأكدت “المتحدة” دعمها الكامل لما سيتم الاتفاق عليه بين اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية.

عمر عبدالعزيز الفنان عمرو عبدالعزيز المخرج عمر عبدالعزيز عمرو عبدالعزيز إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعمال الشركة المتحدة إنتاج الشركة المتحدة

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