تفاصيل عرض حلقات مسلسل "الفريدو".. وإلهام شاهين: "قصص حب لكل الناس"

ينطلق خلال أيام، العرض الأول لمسلسل “الفريدو” بطولة النجمة إلهام شاهين واحمد فهمي، في عمل مكون من 10 حلقات يعود لكتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين، وتم الاستقرار على يوم 24 سبتمبر موعد عرضه .

وأكدت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها سعيدة بالتجربة التي وصفتها بالمفاجأة على كل المستويات سواء على مستوى القصة التي تتناول قصص من الحب لكل أفراد المجتمع وليس مجرد حب بين شخصين، حيث يتطرق العمل لقصص حب للأهل والأصدقاء وغيرهما، لافتة إلى أن العمل ملىء بالمعاني الرائعة التي ستعود على المشاهد بأحاسيس مختلفة.

الهام شاهين تكشف قصة مسلسل الفريدو

وأشارت إلهام شاهين، إلى أن العمل تقرر عرضه على شاشة on، لافتة إلى أن العمل ملىء بالتفاصيل المهمة التي نحاول إيصالها للجمهور والتي تخص قصص الحب المتواجدة بداخله، فهو مسلسل هادي ولطيف على قلب المشاهد، متمنية ان ينال اعجاب المشاهدين خلال عرضه .

أبطال وصناع مسلسل الفريدو

المسلسل شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح مع عمرو محمود ياسين وهو إخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

مخرج العمل عصام نصار يحارب الزمن للإنتهاء من تصويره

ويصارع المخرج عصام نصار، الزمن للانتهاء من تصوير حلقات مسلسل الفريدو بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لدخول العمل لمرحلة المونتاج والمكساج.

ورفع المخرج عصام نصّار، ساعات تصوير المسلسل لتصل إلى 12 ساعة يوميًا للانتهاء من تصوير الحلقات الأخيرة وتسليمها بالكامل للقناة العارضة.

وقدم مؤخرا عصام نصار احداث فيلم “البطة الصفرا”، وقبلها عدد من حكايات مسلسل قسمتي ونصيبي .