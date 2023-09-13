صنَّاع مسلسل "الفريدو" يروجون للعمل قبل طرحه على شاشة "ON"

بدأ صنَّاع المسلسل الدرامي الجديد "الفريدو" المقرر عرضه في موسم شتاء 2023، في الترويج للعمل عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوسترا دعائيا جديدا للمسلسل جمع بين بطليه الفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي.

ويصارع المخرج عصام نصار، الزمن للانتهاء من تصوير حلقات مسلسل الفريدو بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لدخول العمل لمرحلة المونتاج والمكساج.

ورفع المخرج عصام نصّار، ساعات تصوير المسلسل لتصل إلى 12 ساعة يوميًا للانتهاء من تصوير الحلقات الأخيرة وتسليمها بالكامل للقناة العارضة.

موعد عرض "الفريدو"

وكشف منتج المسلسل أحمد عبدالعاطي، عن جهة عرض العمل حيث كتب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله توكلنا على الله عن كتاب "٥٥ مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، الحكاية الأولى "الفريدو" قريبًا على شاشة ON وON TV، للكاتب عمرو محمود ياسين، والمخرج عصام نصار".

وعلمت "الدستور" من مصدر داخل العمل أن المسلسل من المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر عبر شاشتي on وon drama.

وفي وقتٍ سابق، قالت الفنانة إلهام شاهين، لـ"الدستور" إن مسلسل "الفريدو" يقدمها بشكل مختلف والقصة جذابة ومتميزة معربة عن أملها في أن تعجب الجمهور نظرًا لتقديمها ومعالجتها عددا من القضايا التي تهم الشارع المصري.

أبطال مسلسل "الفريدو"

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين.