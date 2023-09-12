الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين توشك على الانتهاء من تصوير مسلسل "الفريدو"

مسلسل الفريدو
مسلسل الفريدو

أوشكت الفنانة إلهام شاهين على الانتهاء من تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "الفريدو"، والمقرر عرضه في موسم شتاء 2023 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وقطعت إلهام شاهين وأسرة العمل شوطًا كبيرًا في تصويره، حيث يتبقى لهم عدد قليل من المشاهد، ليدخل بعدها العمل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه. 

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تفاصيل مسلسل الفريدو 

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين.

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وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل "بوستر" تشويقيًا للمسلسل، المقرر أن يتم تقديمه على شكل حكايات خلال موسم الأوف سيزون.

المسلسل تدور أحداثه حول أزمة الإيجار القديم، حيث تعيش إلهام صراعًا خلال الأحداث مع صاحب المنزل الذي تعيش فيه، لأنه يريد بيعه، بينما أحمد فهمي، عضو فريق واما، سيجسد شخصية فريد وصاحب مطعم يعيش صراعًا مع منافسيه في نفس المنطقة.

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