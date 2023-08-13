الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إلهام شاهين: الدراما والفن المصري أوصلوا اللهجة المصرية لكل الوطن العربي

إلهام شاهين
إلهام شاهين

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها كونها عضو لجنة تحكيم بمهرجان الدراما، مؤكدة أن مهمتهم صعبة لأن الأعمال كثيرة وكلها تستحق جوائز، مقدمة التهنئة لكل النجوم الذين شاركوا في أعمال فنية في رمضان وغيرها لأنها كلها مميزة.

وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لاحتفالية 60 سنة دراما بالعلمين الجديدة، إن الدراما والفن المصري أوصلوا اللهجة المصرية لكل العالم العربي، ما أدى لانتشارها بسبب الأعمال الفنية سواء دراما و سينما وهذا ما جعل مصر لها الريادة دائما.

وتمنت أن يكون المهرجان دائمًا ويكون فيه مشاركات عربية، مشيرة إلى أن الاستثناء أنه اول مرة يقام المهرجان في العلمين متمنية من الجميع الحضور والمشاركة بالمهرجان للاحتفال بالدراما والفن المصري الجميل والدراما التي عمرها 60 عامًا.

مكان إقامة المهرجان

وتابعت، أن المكان رائع وجميل والحفل سيكون على مستوى عال ويقام على الشاطئ، مؤكدة أنها تتمنى أن يسعد الجميع  بالتقدم والرقي الذي تشهده مصر ، وكذلك أن يسعدوا بمدينة العلمين التي تتمنى أن تكون أفضل كان بالعالم.

إلهام شاهين اللهجة المصرية الفن المصري الدراما مهرجان الدراما

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