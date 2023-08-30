موسم درامى شتوى مشتعل.. انطلاق تصوير "منجم ذهب" و"ألفريدو" يسابق الزمن

في موسم درامي شتوي مشتعل، دخلت مجموعة من الأعمال الدرامية الجديدة مواقع التصوير لتبدأ منافسات موسم "الأوف سيزون" بشكل مبكر.

مسلسل منجم ذهب

وينطلق اليوم الأربعاء تصوير أول مشاهد مسلسل "منجم دهب" وهو اسم مؤقت للعمل في الديكورات الخاصة بالمسلسل، حيث يبدأ المخرج أحمد حسن في تصوير عدد من المشاهد الداخلية للمسلسل والتي تضم كلًا من شريف سلامة وشاهيستا سعد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "منجم دهب" من بطولة الفنان شريف سلامة وحمزة العيلى وعصام السقا، وشاهيستا سعد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شاشات المتحدة في الأوف سيزون.

المسلسل مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.

مسلسل الفريدو

وعلى قدم وساق، يواصل أبطال مسلسل "الفريدو" تصوير مشاهده في عدد من اللوكيشنات المختلفة حيث يسابق المخرج عصام نصار الزمن ليكون العمل جاهزًا للعرض خلال موسم شتاء 2023 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل بوستر تشويقيًا للمسلسل المقرر أن يتم تقديمه على شكل حكايات خلال موسم الأوف سيزون.

المسلسل تدور أحداثه حول أزمة الإيجار القديم، حيث تعيش إلهام صراعًا خلال الأحداث مع صاحب المنزل الذي تعيش فيه، لأنه يريد بيعه، بينما أحمد فهمي، عضو فريق واما، سيجسد شخصية فريد وصاحب مطعم يعيش صراعًا مع منافسيه في نفس المنطقة.

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.