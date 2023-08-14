غدًا.. إلهام شاهين تبدأ تصوير أول مشاهد مسلسل "الفريدو"

تستعد الفنانة إلهام شاهين لتصوير أول مشاهد المسلسل الدرامي الجديد “الفريدو” غدًا وهو العمل الذي تشارك في بطولته أمام النجم أحمد فهمي.

وانتهى المخرج عصام نصار مؤخرًا من معاينة أماكن التصوير المختلفة واختيار الفنانين المشاركين في بطولة العمل.

فيما يعكف السيناريست عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات الأخيرة من العمل.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل بوستر تشويقيًا للمسلسل المقرر أن يتم تقديمه على شكل حكايات خلال موسم الأوف سيزون.

المسلسل تدور أحداثه حول أزمة الإيجار القديم، حيث تعيش إلهام صراعًا خلال الأحداث مع صاحب المنزل الذي تعيش فيه، لأنه يريد بيعه، بينما أحمد فهمي، عضو فريق واما، سيجسد شخصية فريد وصاحب مطعم يعيش صراعًا مع منافسيه في نفس المنطقة.

والمسلسل مأخوذ عن كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، ويتكون من 10 حلقات ويشاركها في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم أحمد فهمي، وندى موسى. وفتوح أحمد، وأمير شاهين، وعابد عناني، وياسين، وإخراج عصام نصار ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.

من جهة أخرى شاركت النجمة إلهام شاهين، أمس، في مؤتمر مهرجان الدراما برئاسة الدكتور يحيى الفخراني.

وتضم النسخة الثانية من مهرجان الدراما لجنة تحكيم خاصة لتقييم الأعمال التليفزيونية التي عرضت في شهر رمضان الماضي وخارجه في موسم “الأوف سيزون" والذي يشهد منافسة كبيرة بين العديد من الأعمال التليفزيونية المتميزة.

تترأس لجنة التحكيم النجمة إلهام شاهين وتضم اللجنة كلًا من:

النجم كريم عبدالعزيز.

الكاتب والسيناريست والقاص الروائي عبدالرحيم كمال.

المخرج جمال عبدالحميد.

الناقد الفني طارق الشناوي.

وقالت النجمة إلهام شاهين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، إن مهمة لجنة التحكيم تشهد صعوبة كبيرة في اختيار الأفضل وذلك لكثرة الأعمال التليفزيونية التي عرضت على مدار العام الماضي بمشاركة العديد من النجوم وهناك العديد من الأعمال التي تستحق جوائز سواء التي عرضت في رمضان أو خلال موسم “الأوف سيزون” متمنية أن تكون هناك مناصفة في الجوائز لأكثر من عمل.

حضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما الذي انتهى مساء أمس، وأقيم بمدينة العلمين الجديدة كل من الفنان يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة التحكيم، بجانب مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما يوم 24 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، لتكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني.