الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إلهام شاهين توجه الشكر لكل القائمين على مدينة العلمين مشيدة بخدماتها

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن مهرجان الدراما تحفة بدون أي تحيز له، مؤكدة أن مدينة العلمين شيء رائع ونفتخر بها كمصريين، مشيدة بالخدمة الموجودة بها وبجودة الفنادق ومراكز التسوق والشواطئ.

ووجهت خلال تصريحاتها لقناة DMC، التحية لكل المسئولين والقائمين على مدينة العلمين لأنها صرح عظيم يفتخر به، مضيفة أنها شاركت في أعمال درامية كثيرة تخطت الخمسين عملًا على مدار 40 عامًا، مشيرة إلى أن المهرجان يحتفل بـ60 سنة درامًا شاركت فيها بالكثير من الأعمال وكانت ببدايتها تقدم عملين في العام.

تعليقها على انضمانها للجنة التحكيم

وتابعت: "احترم الدراما وتأثيرها على المجتمع وكنت سعيدة أن أحصل على جائزة الإبداع في أول دورة للمهرجان، وأن أكون في لجنة التحكيم هذه الدورة مع المخرج جمال عبدالحميد والمؤلف عبدالرحيم كمال، وكريم عبدالعزيز، والناقد الفني طارق الشناوي"، مؤكدة أن اللجنة صعبة لأن الأعمال كثيرة جدًا لانها تضم كل الأعمال التي عرضت كل العام ويوجد جوائز كثيرة مناصفة حتى لا نتجاهل النجوم.

خالد زكى يشكر الشركة المتحدة على مهرجان الدراما

إلهام شاهين مدينة العلمين المسئولين انضمانها للجنة التحكيم جودة الفنادق مراكز التسوق

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