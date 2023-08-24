خالد زكى يشكر الشركة المتحدة على مهرجان الدراما

عبر الفنان خالد زكي عن سعادته الكبيرة بتكريم الرواد في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، مؤكدًا أنه لا يجد كلمات تعبر عن سعادته لتواجده في هذا المهرجان الكبير والراقي.

ووجه زكي خلال تصريحاته مع قناة DMC، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين على إداراتها ولنقابة المهن التمثيلية التي يتواجد فيها كعضو وللفنان الكبير يحيى الفخراني، رئيس المهرجان للجهود الكبيرة حتى يخرج المهرجان بهذا الشكل.

وتابع "تحية شكر وتقدير واعزاز لمصرنا الغالية قيادة وشعبا، ودعاء من القلب بدوام النجاح والإزدهار، وكذلك الشكر لقواتنا المسلحة وجميع أجهزة الأمن على هذا المناخ الرائع الذي نعيشه الذي لا يقدر بأي ثمن قائلًا:"دمتم جميعا لنا ودامت لنا مصر".

الدراما عندما تكون صادقة تستقر في وجدان الناس

وأكد أن الدراما عندما تكون صادقة تستقر في وجدان الناس وأن مصر وصلت الدنيا كلها من خلال الدراما وعندما يكون هناك عمل مكتوب بشكل جيد ويقدم بشكل جيد مع نجوم كبيرة تضاهي النجوم العالمية في كل المجالات فالعمل يصل للناس ويصلح مفاهيم ويدعم أشياء أخرى كثيرة نحتاج دعمها ونريد إيصالها للجمهور ودائما نحن خلف دولتنا لأننا لا ننفصل.