الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين: مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين شىء مشرف وأتمنى تكرار إقامته بها

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها الشديد بمدينة العلمين التي يقام بها مهرجان العلمين في دورته الأولى، بالإضافة إلى إقامة مهرجان القاهرة الدولي للدراما بدورته الثانية هناك خلال الفترة الحالية.

واضافت “إلهام” في تصريح، لـ"الدستور"، أن مدينة العلمين تعتبر وجهة مشرفة ورائعة، مشيرة إلى أن إقامة المهرجان بها يعتبر دعايا سياحية رائعة وصرحا كبيرا، خاصة أنها أصبحت مدينة مميزة بالبحر المتوسط، ويتوافر بها جميع الخدمات طوال العام وليس موسما بعينه فقط، متمنية أن يقام مهرجان القاهرة للدراما بها كل عام.

وعن مهرجان القاهرة للدراما، قالت إلهام شاهين إن هذه الدورة مميزة باحتفالها بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية الرائدة بالوطن العربي، مؤكدة أن الدراما المصرية هي التي ساعدت في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجميع أنحاء العالم، ولاقت نجاحا كبيرا منذ انطلاقها.

وأشارت إلى أنها تتمنى أن تظل الدراما المصرية محافظة على ريادتها ونجاحها الكبير، وتنمية الـ60 عام دراما بأعمال تليفزيونية جديدة مبهرة تليق بهذا المشوار العريق، متمنية أن تظل مصر في الصدارة على المستوى الفني والثقافي والسياحي أيضًا.

اللغة العربية القاهرة للدراما الكبي الفترة الحالية الفني القا الفنانة الهام شاهين

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