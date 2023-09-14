حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

أثارت الفنانة شيرين الجدل بتصريحات تليفزيوينة حول صحة الفنان القدير صلاح السعدني وإصابته بمرض ألزهايمر.

وكشف مصدر مقرب من صلاح السعدني لـ"الدستور"، عن أن الفنان القدير بصحة جيدة ويتواجد مع أفراد أسرته ويعيش حياته بطريقة طبيعية بجانب أحفاده وأصدقائه المقربين.

وكشفت الفنانة شيرين عن تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام، خاصة في ظل ابتعاده عن الساحة الفنية.

وقالت شيرين: "عادل إمام بيتابع الحركة الفنية وكل شيء، وبكلّمه ودايمًا بسأل عليه وبتصل فيه وبيرد عليَّ".

وأضافت: "عادل إمام في صحة جيدة، وليس مصابًا بمرض ألزهايمر كما أشيع وتردّد، وأتواصل معه هاتفيًا بشكل مستمر وهو حريص على الحديث معي".

وفجّرت شيرين مفاجأة عن حالة الفنان صلاح السعدني الصحية إذ قالت: "فقط الفنان صلاح السعدني ربّنا يشفيه ويعافيه.. هو اللي بيعاني من ألزهايمر".

ـ بداية صلاح السعدني

انطلق الفنان المصري القدير في بداية مشواره الفني من خلال مشاركته بمسرحية "لوكاندة الفردوس" عام 1964 وشارك بأعمال متنوعة، تميز السعدني بالعديد من الأعمال الفنية لا سيما دوره في مسلسل "أرابيسك"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، إضافة لدوره المتألق بمسلسل "القاصرات" في 2013.

شارك صلاح بالعديد من الأعمال الفنية ذات القيمة السينمائية وأشهرها فيلم "الأرض" مع نجوى إبراهيم ومحمود المليجي، اسمه الكامل هو صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني المولود في الثالث والعشرين من أكتوبر في عام 1943.