الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أشرف زكى ينفى وفاة الفنان القدير صلاح السعدنى

صلاح السعدني
صلاح السعدني

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعة وفاة الفنان القدير صلاح السعدني، مؤكدا في تصريح خاص لموقع "الدستور" أنها شائعة متكررة والفنان بصحة جيدة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشائعة عن وفاة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني.

دخل صلاح السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا معاً بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز. 

من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.

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