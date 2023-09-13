الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في ثاني تجاربهما الكوميدية.. أيتن عامر تتعاون مع بيومي فؤاد في "عنب"

أيتن عامر
أيتن عامر

تتعاون النجمة أيتن عامر مع الفنان بيومي فؤاد للعام الثاني على التوالي، بعد تعاونهما في فيلم “مندوب مبيعات”، تم عرضه في مصر ودول الخليج قبل أسابيع، وحقق إيرادات متابينة.

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أيتن عامر توافق على “عنب”

وعلمت “الدستور” من مصادرها، أن أيتن عامر وافقت على التجربة الثانية مع بيومي فؤاد، بعدما حقق فيلمهما الأول ايرادات جيدة في الخليج، وهو ما جعلها تكرر التجربة من جديد في فيلم “عنب”، حيث وجدت جمهور لها بشكل كبير في عدد من البلدان الخليجية، وهو ما شجعها لتكرار التجربة .

 

أبطال فيلم “عنب” لـ أيتن عامر 

فيلم "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته نجوم برنامج snl بالعربى وهم إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر وعدد آخر من الفنانين ومقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل فيلم “مندوب مبيعات”

يدور فيلم "مندوب مبيعات" حول قصة مندوب مبيعات مصري مقيم في دولة الإمارات تدفعه المشاكل الزوجية للسفر وانتحال صفة مندوب مبيعات في شركة شخص يدعى سعيد. يتورط سعيد في صراع مع فريدة وشركتها، ويحاول الحصول على حبها والارتباط بها، وتتعقد الأمور بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد. يتناول الفيلم قضايا اجتماعية مختلفة بشكل كوميدي وممتع.

ويشارك في الفيلم عدد من الفنانين، منهم بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، أيتن عامر، إسلام إبراهيم، وائل العوني، وهبة عبدالعزيز، أيمن قنديل، يسري المسعودي، إيمان يوسف ولمياء كرم، بالاضافة الى عدد اخر من الفنانين من مصر والامارات .

أيتن عامر أخر أعمال أيتن عامر الغنائية أغاني آيتن عامر أغنية آيتن عامر طلعت شاطرة أيتن عامر أغنية بناقص

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