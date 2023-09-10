الإيرادات السبب.. رفع فيلم مندوب مبيعات من دور العرض

رُفع فيلم مندوب مبيعات للفنان بيومي فؤاد من دور العرض السينمائي اليوم، بسبب تدني إيراداته بشباك التذاكر، وتحقيقه 200 ألف جنيه مصري فقط خلال 10 أيام من طرحه.

وتدور أحداث الفيلم حول مشاكل زوجية تدفع بيومى وسيد للسفر وانتحال صفة عاملى مندوبى مبيعات فى شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها، فيكونا سببا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاث مراحل، بدءا من سبتمر 2022 إلى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.

وشارك بيومى فؤاد في بطولة فيلم "العميل صفر" الذى يطرح اليوم الأربعاء بدور العرض، وهو بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، الممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، أيمن الشيوي، أيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

كما عرض لـ بيومى فؤاد في السينمات فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.