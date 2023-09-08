سبب نجاح ليلى علوى وبيومى فؤاد واستعدادهما لفيلم جديد

حقق الفنان بيومي فؤاد وليلى علوي نجاحًا كبيرًا بمشاركتهما بطولة أعمال فنية واحدة سواء بالسينما أو الدراما، وخطفا الأنظار بأخر فيلم لهما معًا وهو “شوجر دادي” الذي حصد إيرادات كبيرة بشباك التذاكر وقت عرضه.

سبب نجاح الثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد في السينما

ولوحظ أن الثنائي بيومي وليلى بينهما كيميا فنية قوية تجمعهما دائمًا بأعمالهما الفنية وهي السبب الرئيسي لنجاحهما بفيلمي “ماما حامل” ما جعلهما يقومان بعمل فيلم “شوجر دادي”، إضافة إلى خفة ظلهما معًا وترابطهما، لذلك أقدما على المشاركة في عمل سينمائي جديد للمرة الثالثة بالسينما.

تفاصيل فيلم المستريحة لبيومي فؤاد وليلى علوي

وتعاقد بيومي فؤاد وليلى علوي مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان “المستريحة”، في تكرار جديد لتعاونهما سويًا في السينما خلال السنوات الأخيرة، والعمل من إخراج خالد مرعي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في الفيلم من أجل انطلاق التصوير خلال نهاية الشهر الجاري.

أعمال جمعت بيومي فؤاد وليلى علوي

كان أول تعاون بين ليلى علوي وبيومي فؤاد من خلال مسلسل بنت من شبرا، حيث خاضت بطولته ليلى علوي في 2004، وشارك به بيومي وضم العمل طارق لطفي، الراحلة شويكار، الراحل عزت أبو عوف، ريهام عبدالغفور، وحنان مطاوع، ومن تأليف فتحي غانم وإخراج جمال عبدالحميد، كما تشاركا في بطولة حكاية هالة والمستخبي، ضمن مسلسل حكايات وبنعيشها، والعمل من إنتاج 2009 وشارك في بطولته باسم سمرة، سوسن بدر، محمد رمضان، ونضال الشافعي، ومن تأليف حازم الحديدي وإخراج مريم أبو عوف.

إضافة إلى مشاركة بيومي فؤاد في مسلسل هي ودافنشي، من بطولة ليلى علوي، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في رمضان 2016، وضم خالد الصاوي، مي سليم، وأحمد سعيد عبدالغني، والعمل من تأليف محمد الحناوي وإخراج عبدالعزيز حشاد، فيما اجتمع بيومي مع ليلى في بطولة مشتركة لأول مرة بفيلم ماما حامل في 2021، وشاركهما في العمل محمد سلام، حمدي الميرغني، نانسي صلاح، وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.