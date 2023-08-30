"أولاد حريم كريم" و"مندوب مبيعات" فى السينمات الليلة

تشهد دور العرض السينمائي اليوم طرح عدد من الأفلام الجديدة ضمن منافسات موسم صيف 2023.

أولاد حريم كريم

ويعرض فيلم "أولاد حريم كريم" في عدد من صالات العرض بالقاهرة والمحافظات. واحتفل أبطال الفيلم بالعرض الخاص وسط كوكبة من النجوم والنقاد والإعلاميين، على أن يقام له عرض خاص آخر اليوم 30 أغسطس في سينما جرين بلازا بالإسكندرية.

فيلم "أولاد حريم كريم" هو الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، الذي عُرض منذ 18 عامًا، وحقق نجاحًا كبيرًا حينها، جعل الجمهور يطالب من وقتها بتقديم جزء جديد منه.

ويغيب عدد من أبطال الجزء الأول عن المشاركة في الجزء الثاني، وهم ياسمين عبدالعزيز وطلعت زكريا وإدوارد ومحمد شاهين، وانضم عدد آخر من الأبطال للجزء الثاني وهم عمرو عبدالجليل، بشرى، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، بينما تظهر ريهام عبدالغفور كضيفة شرف.

ويجسد النجم مصطفى قمر شخصية صاحب سنتر كورسات، بعدما كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية في الجزء الأول، كما يعيش قصة حب مع بشرى خلال الأحداث.

وفيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، بشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، ويوسف عمر، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

مندوب مبيعات

وتطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "مندوب مبيعات" الفيلم الليلة بدور السينما المختلفة.

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبدالعزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

وتدور أحداث فيلم "مندوب مبيعات" حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونان سببًا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.