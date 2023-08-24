الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 مليون مشاهدة البرومو فيلم "أولاد حريم كريم" في 24 ساعة

اولاد حريم كريم
اولاد حريم كريم

حقق برومو فيلم "أولاد حريم كريم" 3 مليون مشاهدة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط وهو الرقم الذي يعد قياسيًا.

موعد طرح فيلم “أولاد حريم كريم”

وحددت الشركة المنتجة يوم 30 من شهر أغسطس الجاري كموعد لطرحه بجميع دور العرض في مصر ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج شهر سبتمبر المقبل.

فريق عمل فيلم أولاد حريم كريم

فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم “اولاد حريم كريم” عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

“أولاد حريم كريم” يعد استكمالًا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامناً مع طرح الفيلم بالسينمات.

اولاد حريم كيم مصطفى قمر فيلم حريم كريم سينما بسمة الفنانة داليا البحيري

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