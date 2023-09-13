الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفنان أشرف مصيلحي
الفنان أشرف مصيلحي

سيطر الحزن على المخرجة منال الصيفي، مع تراجع الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، الذي يعاني من مرض سرطاني خطير، جعله طريح الفراش منذ أسابيع.

زوجة أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية 

المخرجة منال الصيفي، قالت لـ"الدستور" إنها تلقت مؤخرًا، الكثير من الاتصالات الهاتفية للاطمئنان على حالة زوجها الصحية.

وطالبت “الصيفي” الجمهور بالدعاء له، خاصة أن الأطباء أكدوا خطورة حالته وضعف فرص تماثله للشفاء.

منال الصيفي حالته لم تتغير ووضعه يزداد سوءًا

وكتبت منال الصيفي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لكل الأصدقاء الصحفيين اللي بيسألوا عن أشرف مصيلحي.. الحالة زي ما هي، والحمد لله على كل شئ، ربنا يشفيه ويعافيه"، مشيرة إلى أن ”النقابة بتسأل طول الوقت، وكل أصدقائه الفنانين بيسألوا، والكل بيعرض خدماته والله العظيم".

وتابعت زوجة الفنان أشرف مصيلحي قائلةً، “أنا حقيقي تعبت وزهقت من الأسئلة اللي لا بتقدم ولا تأخر.. أرجوكم احترموا إن الواحد بجد تعب، وبجد زعلان علشانه.. أرجوكم لما تتكلموا تسألوا اختاروا نوعية الأسئلة اللي بتسألوها.. حقيقي طاقتي خلصت والله.. وشكرًا للجميع”.

من هو أشرف مصيلحي؟ 

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تخرج أشرف مصيلحي من معهد السينما قسم إخراج ، يشغل حالياً منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية يوسف شاهين كانت بدايته في السينما المصرية من خلال إشراكه بمشهد في فيلم الأبواب المغلقة إخراج عاطف حتاته عام 2001، ثم كان فيلم بونو بونو مع نادية الجندي كثاني عمل سينمائي يشارك فيه، بعد ذلك لفت الأنظار في أفلام: أسرار البنات، وجواز بقرار جمهوري، وأول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18 .

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