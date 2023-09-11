زوجة الفنان أشرف مصيلحى تكشف تطورات حالته الصحية وتطالب جمهوره بالدعاء له

كشفت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي، تفاصيل حالته الصحية، مؤكدة أن حالته الآن مستقرة، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه حتى رمضان، كان أشرف حالته جيدة، ولكنها تدهورت والأطباء قالوا إن هذا منتظر لأن طبيعة نوع مرضه أنه كان معروفًا أنه سيصل لهذه الحالة.

وأضافت، أشرف كان يعاني من ورم في المخ وتمت إزالته، وتم إخفاء أن المرض خبيث، وأبلغه الأطباء أن الورم كان حميدًا، وعندما كان يسأل الأطباء عن سبب أخذه الإشعاع ونظام العلاج، كانوا يخبرونه بأنه حتى لا يعود إليه المرض مرة أخرى.

توقع الأطباء بتدهور حالته الصحية

وأشارت إلى أنه ظل يتناول العلاج حتى تدهورت حالته الصحية، لأن المرض خبيث وكان الأطباء على علم بأن الحالة ستتدهور، مشيدة بفريق الأطباء الذين كانوا يشرفون على حالته الصحية مع بروتوكول مع فرنسا.