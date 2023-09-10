أزمات تلاحق نجوم الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحى وياسر صادق وحلمى بكر

حالة من القلق انتابت متابعي وجمهور عدد من الفنانين بعد مرورهم بأزمات صحية مؤخرًا.

وبدأ الجمهور في البحث عن تفاصيل الحالة الصحية لكلً من أشرف مصيلحي وياسر صادق وحلمي بكر، خاصة بعد تداول أنباء عن تدهور حالتهم الصحية بشكل كبير.

ويكشف "الدستور" خلال هذا التقرير عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن.

الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

وشغلت حالة الفنان أشرف مصيلحي الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن استنجدت زوجته المخرجة منال الصيفي بوزارة الصحة لتوفير سيارة إسعاف مجهزة لنقله إلى أحد المستشفيات لأخذ جرعة معينة من العلاج.

وتواصل "الدستور" مع المخرجة منال الصيفي التي أكدت أن الحالة متأخرة وأنها تحرص دائمًا على توفير الرعاية له داخل المنزل، ولكنه يحتاج من وقت لآخر للذهاب إلى المستشفى لتلقي بعض الأنواع من الأدوية التي تساهم في علاج حالته الصحية.

وطالبت المخرجة منال الصيفي الجمهور بالدعاء لزوجها أشرف مصيلحي للخروج من محنة المرض والمعاودة لمزاولة نشاطه الفني.

وأصيب الفنان أشرف مصيلحي مؤخرًا بأحد الأورام السرطانية النادرة، ومنذ ذلك الوقت تحرص زوجته المخرجة منال الصيفي على توفير الرعاية الطبية الفائقة له داخل المنزل، حيث قامت بعمل غرفة شبه رعاية مركزة له داخل المنزل، وتستعين بالأطباء والممرضين لتوفير الرعاية الطبية له على أعلى مستوى، وذلك بناء على رغبتهم الشخصية هي وزوجها بعدم الذهاب للمستشفى.

الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

أما بخصوص الفنان ياسر صادق، فقد شغلت الحالة الصحية لرئيس المركز القومي للمسرح السابق، الجمهور بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، نتيجة تعرضه لأزمة صحية وضيق تنفس شديد.

وقال الفنان أيمن عزب، عضو نقابة المهن التمثيلية، لـ"الدستور"، إن حالة الفنان ياسر صادق مستقرة وليست خطيرة، ولكنه سيمكث بعض الأيام داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وأكد أن الفنان ياسر صادق تعرض لأزمة صحية خلال اليومين الماضيين بسبب تجمع المياه على الرئة، مما أصابه بصعوبة بالغة في التنفس.

وأشار إلى أن الفنان ياسر صادق خضع لعملية لإزالة هذه المياه، ويواصل حاليًا تلقي العلاج، ومن المقرر أن يخضع لعدد من الفحوصات والتحاليل خلال الساعات المقبلة، قبل أن يسمح له الأطباء بمغادرة المستشفى.

تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

أما الموسيقار الكبير حلمي بكر، فقد تعرض لأزمة نفسية وصحية مؤخرًا عقب حدوث مشكلة له مع مصلحة الضرائب. وهو ما دفع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لطمأنة الجمهور على الحالة الصحية للموسيقار الكبير من خلال إصدار بيان أكدت فيه أن حالته الصحية جيدة، وذلك بعد تداول أنباء على نطاق واسع تؤكد تدهور حالته الصحية، ولكنه نفى هذه الأخبار جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن الموسيقار الكبير بصحة جيدة.