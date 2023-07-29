زوجة أشرف مصيلحى: الورم المصاب به زوجى أخطر أنواع السرطانات فى العالم

كشفت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحى، عن الحالة الصحية له، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة وتأكد إصابته بمرض السرطان.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن هناك فريقًا طبيًا متخصصًا يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة.

وأضافت: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن، والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم".

وتابعت: "مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى، والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس، وقدمت بلاغًا فى قسم المقطم بسبب قطع الكهرباء لأنه مضر على زوجى، ولكن أكدوا لي أنه تخفيف أحمال".

وأكملت: "أبناء الفنان بس هما اللى يعرفوا أنه مصاب بالسرطان النادر، وبطلب من المواطنين الدعاء للفنان أشرف مصيلحى".