السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زوجة أشرف مصيلحى: الورم المصاب به زوجى أخطر أنواع السرطانات فى العالم

المخرجة منال الصيفي
المخرجة منال الصيفي

كشفت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحى، عن الحالة الصحية له، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة وتأكد إصابته بمرض السرطان.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن هناك فريقًا طبيًا متخصصًا يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة. 

وأضافت: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن، والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم". 

وتابعت: "مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى، والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس، وقدمت بلاغًا فى قسم المقطم بسبب قطع الكهرباء لأنه مضر على زوجى، ولكن أكدوا لي أنه تخفيف أحمال". 

وأكملت: "أبناء الفنان بس هما اللى يعرفوا أنه مصاب بالسرطان النادر، وبطلب من المواطنين الدعاء للفنان أشرف مصيلحى".

مواد متعلقة

استشارى: يجب شرب 12 كوبًا من الماء يوميًا

حزب البيئة العالمى: غليان الكرة الأرضية يتسبب بتضرر الكهرباء

"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال أغسطس

متحدث السياحة والآثار: نستهدف 30 مليون سائح فى 2030

زخم من الفعاليات.. مهرجان "العالم علمين" يبهر الحضور

استشارى مناخى: حذرونا من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة

بعد القمة الروسية الإفريقية.. عكاشة: مصر قادرة على صياغة موقف متوازن دوليًا

صلاح حليمة: هناك توجه لوجود نظام مالى جديد يراعى أوضاع القارة الإفريقية

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة