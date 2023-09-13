"بيت مراد".. برنامج ثقافى درامى يُعرض على "ON" اعتبارًا من الجمعة

يستعد الكاتب أحمد مراد لإطلاق أول برامجه التليفزيونية "بيت مراد" على قناة "ON" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بداية من الخميس الموافق 15 سبتمبر.

وتظهر مع "مراد" في البرنامج ابنته "فاتيما"، وتقوم بمناقشة بعض الكتب التي أثرت في تكوينها، ليتم ترشيحها لأبناء جيلها من المراهقين.

تفاصيل برنامج "بيت مراد"

"بيت مراد" هو برنامج ثقافي بشكل مختلف من حيث التنفيذ، ويعتمد على المواقف الدرامية التي تجمع بين أحمد مراد وفاتيما داخل منزلهما، وستؤدي هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلقًا بالأحداث التي تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب "مراد" الذي يمتلك العديد من خبرات الحياة، وكذلك ابنته "فاتيما" التي تطمح لتحقيق ذاتها، وتكوين شخصيتها المستقلة.

البرنامج يذاع كل يوم جمعة الساعة الثامنة والنصف مساء، بداية من 15 سبتمبر، وهو من إنتاج شركة "ميديا هب".

ويركز البرنامج على مجموعة من أهم القضايا التي تهم المشاهدين مثل مشاكل المراهقين، الحب والعلاقات، المشاكل النفسية، المستقبل المجهول، الذكاء الاصطناعي، اختلافات وجهات النظر بين الأجيال، كيفية التغلب على المخاوف، علاقة الإنسان بالحيوان، وغيرها من الموضوعات الهامة.

وبدأ مراد كتابة روايته الأولي «فيرتيجو» في شتاء عام 2007، ونُشِرت في نفس العام عن دار ميريت قبل أن تُترجم للّغة الإنجليزية عن دار بلومزبيري، ثم للإيطالية عن دار مارسيليو، والفرنسية عن دار فلاماريون، ثم تحولت الرواية لمسلسل تليفزيوني في رمضان من عام 2012 بعنوان «فيرتيجو» بطولة هند صبري، ونالت الرواية جائزة «البحر الأبيض المتوسط للثقافة» لعام 2013 من إيطاليا.

في فبراير 2010 أصدر مراد روايته الثانية بعنوان «تراب الماس» وتُرجمت للإيطالية عن دار مارسيليو وللألمانية، وتم تحويلها لفيلم سينمائي يحمل نفس الاسم من إخراج مروان حامد.

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