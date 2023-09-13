الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد سرقة لحن "أنا لو أذيته" لحماقى.. الملحن: "مفيش أى رقابة"

محمد حماقي
محمد حماقي

استاء الملحن محمد يحيى من سرقة أحد ألحان أغانيه التي قدمها مع النجم محمد حماقي منذ سنوات وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي أغنية "أنا لو أذيته"، حيث قدم نفس اللحن المطرب كريم كرستيانو في أغنية "شارع الحياة مش هو هو"، التي طرحها منذ يومين وتصدرت الترند.

الملحن محمد يحيي يعلق على سرقة “أنا لو أذيته”

وعلق الملحن محمد يحيى عبر صفحته بموقع فيس بوك: "يعني سرقة علني كده للحن أنا عامله لحماقي أنا لو أذيته من سنين وكلام مفيش مستوى متدني أسوأ من كده، وعادي يطلع ترند رقم واحد يوتيوب ومفيش أي رقابة لحقوق الناس.. إيه ده يا جماعة مين دول أساسًا، وإيه علاقتهم بالمزيكا أصلًا، وأصلًا طلع كمان واحد اسمو عصام صاصا سارق اللحن.

وأضاف: "برضو العجيب إن فيه واحد كاتب لده تعليق بيقولوا إنت سارق اللحن من عصام صاصا".

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وتصدر مؤخرًا اسم المطرب كريم كريستيانو، ترند مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرح أحدث أعماله الغنائية «شارع الحياة مش هو هو».

وحققت أغنية «شارع الحياة هو هو» أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما استحوذت على المركز الخامس في الأغاني المطروحة بقائمة ترند يوتيوب الموسيقى.

يذكر أن الملحن محمد يحيى تعاون في مشواره الغنائى مع كبار النجوم منهم الهضبة عمرو دياب وحماقي وتامر حسنى وإليسا ونانسي عجرم وجورج وسوف ولطيفة وغيرهم.

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