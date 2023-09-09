السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حماقي وأحمد سعد.. خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب خلال سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستعد عدد من نجوم الغناء والطرب لإحياء حفلات غنائية ضخمة خلال الأيام المقبلة من سبتمبر الجاري في مختلف الأماكن داخل مصر وخارجها.

يختتم نجوم الغناء موسم حفلات صيف 2023 هذا الشهر بعد انتعاشة قوية شهدتها الحفلات الغنائية على مدار 3 اشهر الماضية ويرصد “الدستور” في السطور التالية خريطة الحفلات الفترة المقبلة.

أحمد سعد

يستعد  أحمد سعد لإحياء حفلا غنائيا فى دولة الكويت يوم الجمعة 22 سبتمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

محمد حماقي

ويحيي محمد حماقي الفترة المقبلة حفلين غنائيين في مصر والكويت الأول يوم 21 سبتمبر في الكويت، والثاني يوم 30 سبتمبر الجارى داخل إحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 3 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى Limited FANBIT بمبلغ 550 جنيها مصريا.
  •  الفئة الثانية VIP بمبلغ 375 جنيها مصريا.
  • الفئة الثالثة والأخيرة REGULAR  بمبلغ 275 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يقدم خلال حفل محمد حماقي باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها:"أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

علي الحجار

يحيي على الحجار احتفالية نقابة الصحفيين التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، وذلك يوم الأحد ١٠ سبتمبر برعاية قناة "الحياة".

مريام فارس

تحيي المطربة اللبنانية ميريام فارس حفل غنائي خيري لصالح أطفال السرطان بلبنان المقرر إقامته بأحد الكازينوهات بلبنان 23 سبتمبر الحالي.

حمزة نمرة

يحيي المطرب حمزة نمرة حفلا غنائيا ضخما بالولايات المتحدة الأمريكة يوم 10 سبمتبمر المقبل في ولاية شيكاغو للجاليات العربية وذلك احتفالا بألبومه الغنائي الجديد “رايق”.

كاظم الساهر

يحيي كاظم الساهر حفل غنائي ضخم في ألمانيا وسط حضور أغلب الجاليات العربية هناك يوم 1 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم فيه القيصر مجموعة من أغانيه الشهيرة أبرزها قصة حبيبين وقولى أحبك، سلنتك بيد الله، وغيرها من الأغانى الشهيرة.

أحمد سعد غنائية خريطة الحفلات محمد حماقى علي الحجار مريام فارس كاظم الساهر

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