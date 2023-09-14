الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى يقود حملة تبرع لدعم الشعبين الليبي والمغربي

تامر حسني
تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني أنه يقود مبادرة للتبرع بالدم إلى أهالي دولتي المغرب وليبيا، وأفصح عن ذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك .

وقال حسني: "مساء الخير عليكم، شبابنا وكل اهالينا في مصر طبعاً كلنا شوفنا  اللي حصل في المغرب و ليبيا و اكيد كلنا في اشد حالات الحزن و نفسنا نعمل حاجه كلامي للّي قادر .. واللي مش قادر  جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لاهالينا و اخواتنا" .

وتابع قائلاً: "مش هطول عليكم … يا جماعة عندنا في مصر جمعية الهلال الاحمر المصري  بجد ناس ليهم الجنه ان شاء الله انا فخور بيهم اوي و بحبهم اوي من كل قلبي،  دول ناس رحيمه وهبوا حياتهم لخدمة الانسانيه و كل يوم عندهم شباب جميل متطوع لخدمة الانسانيه" .

واستكمل قائلاً: "الحقيقه ان انا بمشيئة الله  دايماً معاهم في كل ازمه بتقابل مصر او اي شعب عربي بس اكيد انا مش كفايه .. اتمنى من كل مصري انه يهتم بالجمعية العظيمه الرحيمه دي و يحاول يقدم اي دعم و لو بسيط ليهم ،و اتمنى ان اللي ميعرفهمش يحاول يعرفهم كويس عشان لو عرفهم و عرف دورهم و ازاي بيخاطروا بحياتهم عشان سلامة و انقاذ البشر هيبصلهم بنظره عظيمه تانيه" .

واختتم حسني حديثه عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلاً: "من قلبي كل المواساه لاهالينا في المغرب و ليبيا و من ارض مصر بنقولكم كل مصر معاكم و خالص تعازينا لاسر الضحايا من اهالينا و كل الدعاء لعودة و سلامة المفقودين منهم ربنا يصبركم و يحفظكم و يحفظ امتنا العربيه " .

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