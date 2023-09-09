نجوم الفن والغناء ينعون ضحايا زلزال المغرب: "الله يصبركم"

نعى عدد كبير من نجوم الفن والغناء من مصر والوطن العربي، ضحايا وأسر شهداء الزلزال الذي ضرب دولة المغرب، مساء أمس الجمعة، وقدموا الدعم للمصابين وذلك عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشارك النجم تامر حسني جمهوره بصورة علم دولة المغرب عبر صفحته الخاصة بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق عليها قائلا: "لا حول و لا قوة الا بالله

خالص التعازي والمواساة لأهالينا شعب المغرب الحبيب و لأسر ضحايا الزلزال. قلوبنا معكم.



فيما نشر أحمد سعد عبر موقع “إنستجرام” صورة معبرة عن وقوع ضحايا في دولة المغرب وعلق عليها قائلا: "يا رب اللطف بالمغرب وارحم كل من في ضيق فإنك علي كل شيء قدير يا أرحم الراحمين".

ونشر الملحن والمطرب عمرو مصطفى نفس صورة أحمد سعد عبر حسابه بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلا: “عزائي إلى الشعب المغربي الحبيب”.





فيما نشر المطرب محمد رشاد صورة لعلم دولة المغرب عبر حسابه بموقع “إنستجرام” وعلق عليها قائلا: “‏قلوبنا مع شعب المغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم خالص تعازينا لأهالي الضحايا ودعوات من القلب بالشفاء العاجل للمصابين‏⁧‬⁩”.

وقدم الفنان محمد ممدوح النعي لضحايا وشهداء الزلزال ونشر صورا عبر موقع “إنستجرام" وعلق قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما أعربت النجمة المغربية سميرة سعيد عن حزنها لما حدث من آثار الزلزال ونشرت صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “محزنة الصور مروعة المشاهد، اللهم احفظ بلادنا واحفظ أهلنا من كل سوء، عزائي لضحايا الكارثة.. واشف كل مصاب يا رب كلنا في حداد”.

ونعت النجمة هند صبري، ضحايا الزلزال عبر حسابها بموقع “تويتر" قائلة: "ننعى بكلّ أسى ضحايا الزلزال الذي فجع المملكة المغربية الشقيقة .. تعازينا الحارّة و دعمنا الكامل للشعب المغربي في هذه المحنة".

وكتبت النجمة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “كل التعازي والمواساه لكل اصدقائي وللشعب المغربي الحبيب”.

ونشر النجم كريم عبدالعزيز صورة العلم المغربي وعلق عليها قائلا: “خالص التعازى والمواساة لشعبنا الشقيق المغربى.. الله يصبركم”.