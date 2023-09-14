الأكثر بحثًا.. تفاصيل قصة فيلم "فوي فوي فوي" لـ فراج ونيللي

"فوي فوي فوي" البطولة الثانية المطلقة للفنان محمد فراج، بعد مرور عشر سنوات على فيلم “القشاش” مع الفنانة حورية فرغلي، ليتصدر “ترند” محركات البحث في الليلة الأولى من عرضه داخل عدد من دور العرض السينمائي في مصر، حيث أن أحداثه مستوحاه من قصة حقيقية إلا أنها بشكل كوميدي، وحقق 482 ألف جنيه، وهو ما جعله يتصدر المركز الأول بين الأفلام المعروضة.

فيلم “فوي فوي فوي” بطولة محمد فراج

فيلم "فوي فوي فوي" فيه الكثير من الأحداث المختلفة، حيث يٌقابل "حسن" في الرحلة الكثير من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة، وهذا الفيلم عرض بعد العمل عليه لأكثر من عامين، وقالت بسنت شوقي عنه: "فراج بعد شهر العسل على طول نزل عشان يصور، ومتأكدة أن الفيلم هيعجبكم".

تقوم قصة فيلم "فوي فوي فوي" على شخص يدعي حسن، والذي يجسد شخصيته الفنان محمد فراج، الذي يعيش حالة من ضيق ذات اليد –حارس عقار- مع والدته، يعلم "حسن" عن البطولة الخاصة بالمكفوفين، فيزعم بطريقة ما أنه كفيف.

ويذهب لوالدته التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان يوسف، ليقنعها أنه أصبح كفيف حتي يستطيع الالتحاق بالفريق والمشاركة في البطولة، ليتمكن للسفر إلى أوروبا، بالتحديد دولة بولندا، ويقابل الكثير من الشخصيات المختلفة وتتصاعد الأحداث بعد هروب حسن من مصر متخفيًا.

وتلعب الفنانة نيللي كريم، دور "محررة رياضية" وتريد البحث عن أي سبق صحفي للمكان الذي تعمل به، إلا أنها تفشل، لتقابل "حسن" لتجد فرصتها في تصوير السبق مع تلك الفرقة الرياضية، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي وشيق.

أبطال فيلم “فوي فوي فوي"

يُجدر الإشارة إلى أن فيلم “فوي فوي فوي” من بطولة الفنان محمد فراج، والفنانة نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، ظهور مميز للفنانة بسنت شوقي، زوجة الفنان محمد فراج، وتأليف وإخراج عمر هلال، ومن إنتاج محمد حفظي.