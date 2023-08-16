الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تأجيل طرح "فوي فوي فوي" لمحمد فراج إلى 13 سبتمبر المقبل

فيلم فوي فوي فوي
فيلم فوي فوي فوي

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “فوي فوي فوي” للنجم محمد فراج تأجيل عرضه إلى 13 سبتمبر المقبل وذلك بعد أن كان مقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 23 أغسطس الجاري. 

ويظهر “فراج” ضمن أحداث العمل بدور حارس أمن، يحاول الانضمام إلى فريق كرة قدم المكفوفين، وبالفعل ينجح في الانضمام بعدما يقنع من حوله أنه كفيف، باستخدام العصا والنظارة السوداء، لتتوالى الأحداث في إطار تشويقي مثير ويتضمن العمل أحداث حقيقية.

فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" بطولة محمد فراج، نيللي كريم،  بيومي فؤاد، طه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، وتدور أحداثه حول حسن، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، في أحد الأيام تعثر في رياضة غامضة مثل كرة القدم العمياء، وقرر بمكر أن يتظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا.

في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات بما في ذلك الصحفي الشاب الجذاب الذي يبدأ في الاهتمام بالفريق لأنه يهتم بها، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، وصديقان له، جنبًا إلى جنب معهم يذهب حسن إلى أبعد الحدود ليكون مع الفريق ولا يفوتهم أوروبا، على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة مع المزيد من الفرص .

ويسجل فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" التعاون الأول بين محمد فراج، ونيللي كريم في السينما والرابع بين الثنائي بوجه عام إذ قدما سوياً 3 مسلسلات خلال السنوات الماضية، هم "تحت السيطرة" تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن عام 2015، و"سقوط حر" تأليف مريم نعوم ووائل حمدي وإخراج شوقي الماجري عام 2016، وكان التعاون الثالث خلال مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وتم عرضه في شهر رمضان عام 2021.

فوي فوي فوي فيلم فوى فوى فوى تأجيل محمد فراج نيللي كريم

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