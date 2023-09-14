الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات مميزة لفيلم "فوى فوى فوى" فى أول يوم عرض

فوي فوي فوي
فوي فوي فوي

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "فوي فوي فوي" العمل في دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، ليختتم موسم الصيف السينمائي بعد تأجيله أكثر من مرة على مدار الشهرين الماضيين، حيث إنه كان من المقرر أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي.

إيرادات فيلم فوي فوي فوي

وحقق فيلم "فوي فوي فوي" التجربة السينمائية الأولى كبطولة مطلقة للنجم محمد فراج بمشاركة نيللي كريم، خلال يومه الأول في دور العرض، إيرادات بقيمة 482,071 جنيه.

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غدًا.. فيلم "فوى فوى فوى" يختتم ماراثون موسم الصيف السينمائى

وجاء إطلاق الفيلم بعد عرض خاص ومؤتمر صحفي أقامته الشركة المنتجة بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، بحضور طاقم العمل وعدد كبير من المشاركين في الفيلم وصناعه وعدد كبير من الإعلاميين، حيث أعلنوا عن إطلاق الفيلم الجديد.

"فوي فوي فوي" تدور قصته حول شخصية "حسن" حارس الأمن التي يقدمها محمد فراج، والذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

ويشارك في بطولة الفيلم الجديد مع محمد فراج كل من نيللي كريم وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم، وظهور خاص لبسنت شوقي.

إيرادات فيلم فوي فوي فوي فيلم فوى فوى فوى فوي فوي فوي محمد فراج دور العرض السينمائي

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غدًا.. فيلم "فوى فوى فوى" يختتم ماراثون موسم الصيف السينمائى

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