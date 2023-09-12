الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. فيلم "فوى فوى فوى" يختتم ماراثون موسم الصيف السينمائى

فيلم فوي فوي فوي
فيلم فوي فوي فوي

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “فوي فوي فوي” العمل بدور العرض السينمائي في مصر غدًا الأربعاء الموافق 13 سبتمبر، ليختتم بذلك الفيلم ماراثون موسم الصيف السينمائي. 

وتقيم الشركة المنتجة للفيلم، مساء اليوم، عرضًا خاصًا للعمل بحضور أبطاله وعدد كبير من الفنانين والنقاد والإعلاميين في إحدى دور السينما بمدينة السادس من أكتوبر. 

ويحتفل نجوم الفيلم محمد فراج ونيللي كريم بانطلاق عرضه في دور السينما.

وينضم الفيلم إلى سباق إيرادات شباك التذاكر، الذي يشهد عرض عدد من الأفلام السينمائية لكبار النجوم، منها "بيت الروبي وتاج ومستر إكس والبعبع والعميل صفر ووش في وش وشمس وع الزيرو ومرعى البريمو ومندوب مبيعات". 

ويعد فيلم "فوي فوي فوي" آخر الأفلام المعروضة في هذا الموسم السينمائي الضخم. 

وأطلقت الشركة المنتجة للفيلم مؤخرًا الأغنية الرسمية له، والتي يغنيها ويجز ويخرجها عمر هلال، وتحمل اسم "حلوة منك". 

تأجيل طرح "فوي فوي فوي" لمحمد فراج إلى 13 سبتمبر المقبل

قصة فيلم فوي فوي فوي

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين، بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم، وظهور خاص لبسنت شوقي.

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